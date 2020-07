“Si el experimento funciona, la vacuna estaría lista en septiembre”: Pons

Joan Pons es un enfermero español que trabaja en Cuidados Intensivos en Londres, Inglaterra, y que se aplicó la vacuna experimental de la Universidad de Oxford para tratar el coronavirus. La vacuna fue aplicada el 5 de junio y busca que el cuerpo produzca anticuerpos que creen las proteínas necesarias para atacar el virus y así estar preparado en caso de un contagio.

Pons explicó que esta ha sido una de sus peores épocas como enfermero ya que “en el pico de infección, las vidas de mis pacientes se escapaban de mis manos. Ellos luchaban con la soledad y como no podían entrar sus familiares, me he convertido en padre, hijo, esposo y hermano”.

La prueba podría causar dolores de cabeza, malestares, dolores y en casos extremos producir un choque epiléptico que causaría la muerte, pero según el enfermero “toda la vida tiene un riesgo y mi odio por el virus y mi amor por la vida me pusieron en perspectiva”.

La fechas clave para esta vacuna experimental es agosto, cuando la Universidad de Oxford revisará si la vacuna es efectiva y, de ser así, se enviaría la información a la Organización Mundial de la Salud, lo cual dejaría lista la vacuna para septiembre u octubre.

Según Joan Pons, si bien la vacuna debe estar a disposición de todo el mundo, “primero debe aplicarse a las poblaciones en riesgo: personas mayores y personas con enfermedades crónicas” y su tarea continuará un año más para revisar si la vacuna inmuniza de por vida o debe ser aplicada anualmente.