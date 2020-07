"Gamero no me da la oportunidad, yo la merecía": Óscar Barreto

El ex jugador de Millonarios, Óscar Barreto, dio detalles de su salida dedel cuadro capitalino, equipo que deja con la sensación de que pudo aportar mucho más, pero no contó con los suficientes minutos. El volante señaló que siempre dio lo mejor de sí, pero no recibió la confianza del técnico Alberto Gamero.

Por otra parte, el jugador colombiano aprovechó los micrófonos de El Alargue para despedirse de la hinchada y de las directivas, a quienes agradeció por el apoyo en todo momento y dejó la puerta abierta para una posible vuelta.