“Me gustaría volver a Millonarios, lo considero mi casa”: Pedro Franco

Desde hace algunos días, el VBar Caracol conoció que Pedro Franco había sido ofrecido a Millonarios de cara a la reanudación del fútbol colombiano. Esto luego de que cumpliera su contrato con América de Cali el 30 de junio y tras las salidas confirmadas de Deivy Balanta y José Luis Moreno en el equipo de Gamero.

El propio Franco confirmó en el programa que sí existe la posibilidad de retornar al conjunto ‘Embajador’. "Yo cuando he sido jugador libre siempre me he puesto a disposición de MIllonarios. Es un club donde me gustaría estar, es un club que considero mi casa y me gustaría ser parte de un proyecto. (...) Conozca la gente de MIllos, algunas personas que toman las decisiones y creo que están evaluando lo que comentamos", aseguró.

Además, el defensor bogotano, quien se formó en las divisiones menores de Millonarios, dijo que existen ofertas ofertas del exterior, pero su prioridad es clara: volver al equipo ‘Albiazul’. "Sí es cierto Perú, algunas personas me han estado preguntando, pero bueno tengo claro el paso que me gustaria dar, dónde me gustaría estar", añadió.

Franco debutó en Millonarios en el 2009, y ha tenido dos etapas: 2009-2013 y 2016-2017. Además, vestido de azul levantó dos títulos: la Copa Colombia en 2011 y el Torneo Finalización en 2012.