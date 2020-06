¿Qué reflexiones deja abuso sexual a niña Emberá en Risaralda?

En Hora 20 analizamos un lamentable hecho de violencia sexual cometido presuntamente por soldados en Risaralda contra una menor de edad de la comunidad indígena Emberá. También se debatió sobre la importancia que recobran los PDET para el gobierno en un momento de revitalizar la economía. Por último, una opinión a los nuevos choques entre el gobierno nacional y la alcaldesa Claudia López por la seguridad en la capital.

Indignación y rabia han sido los sentimientos en las últimas horas en las redes sociales y tema de discusión en el país por un hecho que implicaría a siete soldados en la violación a una menor de 12 años indígena de la comunidad Emberá Chamí en el corregimiento de Santa Cecilia en el departamento de Risaralda. En los hechos que fueron confirmados por el comando de la Octava Brigada del Ejército están involucrados soldados regulares entre 18 y 22 años que se encuentran prestando servicio militar y que ya fueron apartados de sus funciones, adscritos al Batallón San Mateo de Pereira.

La ONIC ha dicho que la menor fue secuestrada por día y medio y que fue sometida a violaciones reiteradas por parte de los militares. Juan de Dios Queragama, gobernador del resguardo Gito Dokabu, solicitó que los hombres fueran entregados a la comunidad para que fueran castigados según sus leyes y después entregados a las autoridades para que sean condenados por la justicia ordinaria.

Esta tarde la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que se abrió investigación penal para acelerar el proceso con el fin de iniciar la indagación sobre el caso y poder recopilar la información para reconstruir los hechos. El caso fue entregado a un fiscal de la seccional en Risaralda y no estará en manos de la Justicia Penal Militar.

Por su parte, el presidente de la república dijo que este caso se debe enfrentar con toda la contundencia. Además, pidió al ministro de Defensa que se contribuya a la fiscalía para que se establezca responsabilidades. Y reiteró que, si toca inaugurar cadena perpetua para violadores, se hará de esa manera. El comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, indicó que ya se ordenó a nivel interno que se tomen de manera inmediata las medidas administrativas a que haya lugar.

Cabe resaltar que la semana pasada fue aprobado en el Congreso un proyecto de reforma constitucional que establece la pena de cadena perpetua para violadores de menores, defendida con el argumento de que envía un mensaje a los victimarios para que no comentan estos actos, mensaje que aparentemente no disuadió la acción de los militares

Lo que dicen los panelistas

Para Miguel Uribe, exsecretario de gobierno de Bogotá y excandidato a la alcaldía de Bogotá, este es el resultado de una cultura de machismo que ha imperado en la sociedad y que debe ser un compromiso que esto cambie. Agregó que un caso como este no debe ser un motivo más de indignación social, que se debe evitar a toda costa este tipo de hechos a través de cambiar una cultura machista, de impunidad y de tolerancia dentro de las instituciones. También dijo que actuación de la justicia debe ser oportuna, eficiente y que este sea un caso ejemplarizante al menos en lo relacionado con la eficiencia judicial.

Sobre los proyectos en los municipios PDET dijo que su importancia está en que son un ejercicio histórico de participación ciudadana. Además, recalcó que la generación de obras públicas puede significar la creación de empleo y de mejora de condiciones de vida en zonas donde el rezago en inversión pública es muy alto.

Lariza Pizano, politóloga, periodista y analista, celebró la manera como han reaccionado las autoridades en el caso de abuso sexual a la menor Emberá. “En este tema es claro y hay que pedir justicia inmediata, no podemos acostumbrarnos a lo mismo de siempre, es momento de que justicia opere, no de discursos.” Además, dijo que este hecho nos debe llevar a una política criminal en materia de abuso a menores “Esto nos genera una reflexión más allá, en una política criminal sobre el abuso de menores. Las cifras de abuso sexual son una locura. Más allá de cadena perpetua debe haber política criminal seria en la que haya instrucción e investigación para que los procesos sean eficientes.”

Frente a la propuesta del Gobierno sobre los municipios PDET dijo que es importante porque implica legitimar el Acuerdo de paz en lo territorial y reconoce que hay un sector de la población que valora los beneficios de ese acuerdo. Espera que esta sea una oportunidad para reforzar aspectos como el agrario y la presencia del Estado en municipios olvidados.

Para Ricardo Ferro, representante a la cámara por el Centro Democrático, una de las reflexiones que deja el lamentable hecho en Risaralda es que se está en el camino correcto al tomar decisiones en el Congreso como la cadena perpetua para violadores de menores. Agregó que también permite pensar cómo la sociedad trata a sus niños y que medias como la cadena perpetua debe ir acompañada de otras medidas de justicia. En cuanto a la responsabilidad del Ejército y la manera como puede afectar la imagen de esta, señaló que los delitos los cometen las personas y no las instituciones, por lo que dice que se debe respetar a las FFMM como institución.

Ferro sostuvo que nuevo modelo en los PDET permitirá que se materialicen las propuestas y planes que se tiene en esos territorios. Además, de la posibilidad de que no se queden en letra muerta como muchos POT, y que se empiece a implementar lo que la ciudadanía a propuesto. Por otro lado, dijo que en un ambiente de reactivación económica y de necesidades en cientos de municipios, no se pueden olvidar otros territorios que también requieren inversión y que no necesariamente son PDET.

Según Luis Fernando Velasco, senador de la república por el partido Liberal, cuando este tipo de hechos ocurren la gente piensa en cómo castigar, pero para él la prioridad es ver cómo se podría evitar que este tipo de actos ocurran. Resaltó que quienes violaron a la niña son jóvenes que representan la presencia del Estado en muchos territorios donde no hay más presencia estatal, por lo que se genera desconfianza en algunas partes del país y sobre todo sobre las minorías. También propuso que dentro de las FFMM debe haber un cambio en las formas de reclutamiento, ya que se debería tener a todos los solados en un grado profesional y prepararlos para el momento en el que se les entrega un arma.

“Tiene muchos elementos positivos; es reconocer importancia del proceso de paz y el hecho de tener un proceso participativo en definir unas zonas con inversión prioritaria. Es hacer inversión y en el fondo hay mensaje político importante” comentó sobre el papel que tendrán los PDET en la reactivación de la economía.