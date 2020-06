César Torres: “En los últimos días no hemos tenido un acercamiento”

César Torres es uno de los entrenadores jóvenes del Fútbol Profesional Colombiano con mejor rendimiento y amplia experiencia. El actual entrenador de Alianza Petrolera mantiene un relación cordial con Tulio Gómez lo que lo ha puesto entre los candidatos a reemplazar a Alexandre Guimaraes en el América de Cali.

Acerca de esto el vallecaucano habló en el VBar de Caracol Radio "Tenemos una buena amistad con Don Tulio hace mucho tiempo. Pero en los últimos días no hemos tenido ningún acercamiento concreto".

Además el entrenador fue sincero y aunque su contrato no lo obliga a quedarse, pues está indefinido, el presidente de Alianza Petrolera no considera dejarlo ir ya que la meta del equipo es clasificar a un torneo internacional "me dice que no ha hablado con América sobre ofertas por mí".