El Pulso del Fútbol, 12 de junio del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de las declaraciones del ministro de salud Fernando Ruiz sobre la autorización de los protocolos sanitarios, para el regreso del fútbol en Colombia. Óscar dijo: “César, usted ha dicho en estos días que os protocolo saldrán hoy ¿Será que lo harán quedar mal los ministros?”. Mientras César respondió: “No es una opinión mía y lo cierto es que hoy el ministro de salud Fernando Ruiz lo ratificó, pero dijo que falta una autorización del ministerio del interior”.

Le puede interesar también: "El protocolo del fútbol está listo, falta la firma del decreto": MinSalud

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual hablaba del ex jugador brasileño Adriano y lo comparaba con “El fenómeno” Ronaldo. César manifestó: “De verdad nunca fue, ni pinto para ser igual que Ronaldo, el fenómeno era un fuera de serie con talento y capacidad de gol, y a Adriano se lo llevaron las situaciones de depresión y alcohol”. Por su parte Óscar destacó: “Esa comparación no tiene sentido, no se puede hacer, “el gordo” fue mejor y me cuesta decirle así, porque fue un muy buen jugador”.

Le puede interesar también: Con el clásico Juventus-Milan, regresa el fútbol a Italia y a Caracol Radio

No olvide escuchar el audio del programa.