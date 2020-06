“No estamos para asesinar, estamos formados para salvar vidas”: médico

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, José Julián Buelvas, médico internista de la Clínica Materno Infantil Adela Char de Soledad (Atlántico), habló de las amenazas de muerte que recibió a través de dos sufragios y una corona.

“La persona se identificó como el amigo del hijo de una señora que fallece en la unidad de cuidado intensivo por COVID-19, pero no sabemos quien es la paciente, no tenemos nombre”, dijo



El médico Buelvas aseguró que hacen todo lo que está a su alcance para salvar vidas. “Nosotros no estamos para asesinar, estamos formados para salvar vidas”.

Ante las amenazas, el doctor José Julián Buelvas anunció que no regresará a Soledad, Atlántico.

“Por mi familia que está golpeada con esta situación, he decidido no volver a la clínica de Soledad, me quedaré atendiendo en otra unidad de cuidado intensivo en Barranquilla”, señaló.



Pese a que las autoridades le garantizan la seguridad, el médico aseguró que se está replanteando si seguir o no con su profesión.