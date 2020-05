"Me veo jugando en Boca, me gusta demasiado": Leonardo Castro

Recientemente, el exarquero de la Selección Colombia, Óscar Córdoba, aseguró que recomendaría a Álvaro Montero y Leonardo Castro para Boca Juniors. Y con más razón, el indicado para hablar de esta posibilidad es el último de ellos, quien fue uno de los invitados en el VBar Caracol.

Para Leonardo Castro, es un gran gusto que se lo vincule con uno de los clubes más grandes del continente, y no dudó en asegurar que le gustaría vestir los colores del ‘Xeneize’: "Sí me veo jugando en Boca, me gusta demasiado. Me gusta ver los partidos, a veces veo repeticiones. Y es un equipo donde uno ve que puede encajar, es el fútbol que a mi me gusta: ‘metelón’, ‘correlón’. Sería una gran oportunidad", puntualizó el delantero de Independiente Medellín.

Por otro lado, Castro, quien tiene contrato con el ‘Poderoso‘ hasta 2021, precisó que la gran dificultad en su carrera deportiva han sido las lesiones, ya que, como dice él, le han llegado en el momentos menos indicado: "Las lesiones no me han dejado en los momentos que han sido buenos. Siempre que estoy en el mejor momento llega una lesión, y toca trabajar mucho, hacer mucha terapia para poder recuperarse", dijo.

Durante su carrera, ‘Leo’ se ha desempeñado en varias posiciones dentro del frente de ataque, como por ejemplo de extremo, por izquierda o por derecha, y como centrodelantero; no obstante, dejó claro cuál le gusta más: "En los dos puestos que he jugado me siento cómodo, pero me gustaría más de 9 jugar, hacer el gol", concluyó.