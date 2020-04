"No le dijimos a Quintero que sacara a Villa de su casa": D'Onofrio

Rodolfo D'Onofrio, presidente de River Plate, tuvo una amplia y entrenida charla con El VBAR Caracol de Caracol Radio, donde se refirió a la polémica de Sebastián Villa, jugador de Boca, quien se estaba quedando en la casa de Juan Fernando Quintero; habló del futuro de los colombianos en el cuadro 'Millonario', un posible regreso de Falcao y reveló una hecho que lo vincula con Colombia.

"El club no le ha hecho ninguna sugerencia a Juan F. Quintero. Cada persona se maneja de manera individual. No tengo nada para decir de la decisión individual que tenga cada uno", aclaró el dirigente sobre las versiones recientes que aseguraban se le había ordenado al volante sacar a Villa de su casa.

Al respecto añadió: "Nosotros no le dijimos nada a Juan Fernando Quintero. La decisión la tomo él. No he hablado con él".

Sobre el futuro de los colombianos, el dirigente bromeó: "Yo tengo los celulares apagados, no miro los correos, escapando a cualquier oferta que pueda aparecer por los colombianos".

Y enfatizó: "Nuestra idea, para los colombianos, es que sus contratos continúen en el tiempo".

De igual manera, D'Onofrio aseguró que no han recibido ofertas por el portero Franco Armani y aseguró que siempre mantienen en la mira a futbolistas del país. "Siempre miramos jugadores colombianos. En River siempre se han destacado".

Entretanto, comentó sobre un posible regreso de Falcao al equipo: "No hemos tenido ninguna conversación con Falcao o Higuaín, pero siempre serán bienvenidos".