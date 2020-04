"Si esto sigue, tocará parar": Tulio Gómez sobre el contrato de Guimarães

El máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, habló en los micrófonos del VBar Caracol sobre la actualidad del equipo durante el parón de competencia a causa del coronavirus.

Según precisó el mandatario, lo ideal es que el técnico se mantenga al mando del equipo, sin embargo, el tiempo que tarde en regresar la Liga condicionará esta decisión por las dificultades económicas: "La idea es que Alexandre Guimarães siga dirigiendo, pero todo depende de cuando se reinicie la liga, si se demora mucho, tendremos que hacer una pausa", aclaró.

Precisamente, respecto al apartado económico, enfatizó en que las cuentas del equipo están muy apretadas, como le ocurre a muchos otros clubes ‘grandes’ del fútbol colombiano: "No tenemos caja para aguantar más de 2 meses, tenemos que prepararnos para un fuerte crisis en el fútbol. (...) El daño económico impactará más a los equipos grandes por sus nominas, los chicos pueden cubrir sus gastos más fácil".

Sobre las posibilidades de jugar o no a puerta cerrada, Tulio afirmó que se acoplarán a las disposiciones del Gobierno, no obstante, la idea de jugar sin público no le parece la más conveniente: "Nosotros estamos respetando las decisiones del Gobierno Nacional, una vez que se autorice jugar a puerta cerrada, ya miraremos que pasará".

Finalmente: ¿Qué pasará con el contrato de la televisión internacional? Para Tulio el dinero, tarde o temprano, sí llegará a los equipos, o ese es su anhelo. "Creo que la plata de la televisión internacional si va a llegar, quizá cuando más lo necesitemos, tengo esperanza", concluyó.