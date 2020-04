Help me jah, la plegaria con la que Alerta Kamarada celebra 24 años

Alerta Kamarada regresa a la pista de la promoción y estrenos musicales con la presentación de su sencillo Help me jah, una plegaria por el mundo en medio de la pandemia que no tiene a todo en confinamiento.

En LO MÁS CARACOL hablamos con Javier Fonseca, uno de los integrantes de la agrupación que desde 1996 es pionero del reggae hecho en Colombia. Help me jah se grabó en Jamaica, contaron con la participación de la artista de esa isla Queen Ifrica y es un Reggae roots.

Javier describió a esta canción como una petición a lo máximo de la creación para que cuide a la humanidad y muy especialmente a los campesinos y personajes ancestrales.

Agregó que se escogió que fuera el 24 de abril el día de la presentación para jugar con el número de años que cumplen en la escena musical colombiana.

Help me jah es el primer sencillo de un nuevo trabajo que se podrá convertir en álbum tradicional y/o en una colección en plataformas digitales. La presentación será desde las 7:00 de la noche, hora de Colombia, mediante las redes sociales de Alerta Kamarada.