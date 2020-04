"Que no se apague mi voz": Adriana Lucía y el significado de su nuevo tema

En dialogo con 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, la cantante Adriana Lucía, habló sobre su más reciente sencillo ‘Para hablar de amor’ y el gran significado que representa esta canción.

Recordemos que la artista ha hablado abiertamente de lo que piensa frente a la situación del país, pues ella junto a otros famosos hicieron parte activa de las manifestaciones, en las que miles de personas salieron a las calles a exigir garantías al Gobierno en temas como educación y salud.

Adriana Lucía se refirió a los comentarios y críticas que ha recibido por la forma en la que lucha, pues afirma que muchas veces las diferentes formas de pensar no se respetan, “esta canción es fruto de todo eso, yo he sentido mucha frustración, a veces mucha rabia, a veces mucho dolor (…), lo primero que dije fue, y ¿si mejor me calló?, después dije no, no me puedo quedar callada, por eso la canción dice, que no me falte la voz”.

Además, habló sobre otro de sus talentos, cocinar, asegurando que trata a la música y a la cocina con el mismo amor.



