"El momento es crítico, hay jugadoras que no tienen para comer": C. Usme

La incertidumbre en torno al desarrollo de la Liga Femenina 2020 en Colombia ha puesto en una situación complicada a las futbolistas pues, según la jugadora del América de Cali y la Selección Colombia, Catalina Usme, el panorama no es alentador.

Según explicó en los micrófonos del VBar Caracol, Usme conoce varios casos de jugadoras que no tienen otro sustento aparte del fútbol, por lo que están pasando por varias necesidades: "Sabemos que estamos en un momento critico, pero hoy en día hay niñas y familias que no tienen para comer, porque dependen del fútbol". Y añadió: "El fútbol para nosotras es un proyecto de vida, muchas no pudieron concretar nada, no tienen las mínimas condiciones".

No obstante, la colombiana expresó que los ‘líos’ del fútbol femenino vienen desde la creación del torneo, pero que la pandemia del coronavirus ha complicado aún más el panorama: "Ha sido difícil este proyecto de la Liga Femenina por muchas razones, por ahora la principal, es la pandemia. (...) Del fútbol masculino todos hablan, pero del fútbol femenino ¿qué? Hoy en día somos las más afectadas porque estamos en un proceso de consolidación", precisó.

¿Cuál sería una opción para mermar las problemáticas? Usme fue clara y afirmó que siente que las diversas organizaciones deportivas están dispersas y buscando intereses particulares que complican encontrar soluciones colectivas: "Todas las entidades que están el fútbol colombiano deberían unirse, apoyar a la jugadoras, crear un tipo de subsidio pero eso no pasa", concluyó.

