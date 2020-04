"El Pulso del Fútbol me trajo de vuelta a la vida"

En un correo que llegó la semana pasada a ‘El Pulso del Fútbol’ de Caracol Radio, quedó en evidencia la historia de John Novoa, colombiano que vive al sur de California y, que desde hace 5 años escucha el programa.

Hace un mes sufrió un derrame cerebral, y fue operado. Sin embargo, un día después de la intervención, tuvo una recaída y en medio de la desesperación de su novia, la única alternativa que encontró fue colocarle ‘El Pulso del Fútbol’. Para sorpresa de muchos al día siguiente recuperó la conciencia.

Tanto César Augusto Londoño, como Óscar Rentería quedaron sorprendidos por la historia y se emocionaron por este hecho.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, John Novoa contó que no recordaba nada de lo que le pasó luego del accidente que sufrió. Su única reacción fue cuando un familiar le empezó a hablar sobre la eliminatoria de la Champions y por esta razón su novia decidió colocarle el programa.

“Mi novia dijo que algo que me traía de vuelta era el futbol. Ella me puso el celular con el programa y al otro día empecé a recobrar la conciencia. El Pulso me trajo de vuelta, ustedes hacen un gran programa”, fueron las palabras de Novoa.

Escuche la entrevista completa