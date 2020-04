"Hasta que me retire tendré la ilusión de volver a la Selección": Rodallega

Hugo Rodallega, delantero colombiano del Denizlispor de la Superliga de Turquía, dialogó con El VBAR Caracol de Caracol Radio, donde se refirió a cómo afronta la crisis mundial del COVID-19 y expresó su "ilusión" por volver a vestir la camiseta de la Selección Colombia.

"A la Selección no le voy a decir que no, hasta que me retire tendré la ilusión de volver. No cierro la puerta a ese ciclo mientras siga jugando", afirmó el delantero vallecaucano de 34 años tras ser interrogado por el combinado nacional.

No obsante, destacó que dicha posición tiene mucha "competencia" hoy en día en el equipo dirigido por Carlos Queiroz.





Entretanto, Rodallega explicó cómo afronta el confinamiento en su casa por el coronavirus. "Ya son muchos los días que no salgo de la casa. Es muy poco lo que veo de la calle, muchas personas están tomando precaución".

Y recalcó que los equipos no han realizado rebajas en sus salarios en dicho país. "Acá no se ha hablado de reducir salarios, ni en mi equipo ni en ningún equipo de la liga de Turquía".

Hugo Rodallega acumula 6 goles marcados en la presente temporada de la Superliga de Turquía con el Denizlispor.