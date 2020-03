El Pulso del Fútbol, 26 de marzo del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de los equipos históricos escogidos por ellos en la edición del día anterior y un pequeño error que cometió Óscar en la elaboración de su lista. César dijo: “Don Óscar me metió un embuchado en la lista del equipo histórico de Colombia y del mundo. Y le agradezco a los oyentes, porque ellos fueron los que se dieron cuenta de su equipo de doce jugadores”. Por su parte Óscar respondió: “Yo no sé por qué usted le llama embuchado, es que yo reconozco que en el fútbol hay suplentes y por eso coloqué un jugador suplente”.

Otro de los temas tuvo que ver con los estadios históricos demolidos, que alguna vez visitaron nuestros panelistas. Óscar manifestó: “Yo recuero en Estados Unidos el estadio Pontiac de Detroit, el Vicente Calderón del Atlético de Madrid y el Estadio de Wembley en Inglaterra; que por cierto, nunca me gustó que lo demolieran, me gustaba más el viejo”. Mientras César participó con el siguiente comentario: “A mí tampoco me gustó la demolición de Wembley, porque como soy arquitecto, siento cierto cariño por las construcciones míticas e históricas”.

Además opinaron acerca del título de la Selección Colombia que les gustaría ver a nuestros panelistas antes de morir. Óscar destacó: “Yo sé que es muy difícil, pero sin lugar a dudas, a mí me gustaría ver a la Selección Colombia jugando la final de un mundial”. Asimismo César resaltó: “Yo si quiero ver a Colombia siendo campeona de un mundial. Vamos a ver si algún día eso sucederá”.

No olvide escuchar el audio del programa.