Mi Banda Sonora con Julián de Zubiría

Julián de Zubiría está convencido de que la transformación social se logra a través de las reformas de la educación. Los nuevos ajustes del currículo y de la formación de maestros es clave para entender que un colegio es un formador de seres humanos donde debe primar la libertad de pensamiento y el clima científico de la investigación.

Un hombre que, contra muchas corrientes, ha luchado para crear un nuevo modelo donde las clasificaciones y las evaluaciones no sean indispensables cuando se trata de la formación y la educación de un niño.

Goza de las buenas amistades, de un buen vino, de las tardes con su esposa y de la compañía de sus hijos. Es un hombre que le gusta cultivar entornos sociales sanos y de discusión.

Para él, el diálogo con los jóvenes es supremamente importante porque se cultiva el pensamiento y se amplía el conocimiento. Por tanto, su vida está fundamentada bajo cuatro pilares: la comunicación, la convivencia, la lectura y la escritura.

Mientras escuchamos sus historias de vida y sus puntos de reflexión sobre la educación, nos acompañó una lista de canciones llena de rock, boleros, salsa, entre otros.

Conozca aquí la banda sonora de Julián de Zubiría:

