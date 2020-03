Iván Angulo cerca de jugar en la segunda división del fútbol brasileño

El extremo de 20 años, Iván Angulo, llegó al Palmeiras luego de haber sido figura en el pasado Mundial de Fútbol Sub 20 en Polonia. Posteriormente, el jugador integró la Selección Colombia Preolímpica Sub 23, aunque en esta segunda oportunidad no contó con tanto protagonismo.

A nivel de clubes su panorama no ha sido tan alentador. Si bien se sabía que llegaría al Palmeiras para actuar con el equipo Sub 20, pocas fueron las opciones de ver acción con el primer equipo. Es por eso que ya existiría un acuerdo con el Cruzeiro, de la segunda división brasileña, para que el colombiano vaya a jugar con el plantel profesional.

Angulo llegaría en condición de préstamo hasta fin de año pero, para darse el traspaso, habría que solucionar el inconveniente con su representante, el cual habría exigido una comisión de al menos 200 mil reales, mientras que el club estaría dispuesto a ofertar solo la mitad de ese dinero, según informó Globoesporte.