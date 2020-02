Esteban Ruiz respondió a las críticas por su desempeño en el Preolímpico

El portero de la Selección Colombia Sub-23, Esteban Ruiz, se refirió a las críticas que recibió por su desempeño durante el Torneo Preolímpico, destacó la labor de Arturo Reyes como entrenador del combinado nacional y reveló qué dos exporteros históricos lo aconsejaron durante el certamen.

"En lo personal sentí que me fue bien, lastimosamente no se nos dio el objetivo final", comentó sobre su desempeño durante la competencia y agregó: "Ser local nos ayudó, lastimosamente al final no se nos dio la clasificación".

Ruiz, cuestionado a lo largo del Preolímpico por conceder muchos rebotes ante los remates rivales, se refirió al respecto. "Nosotros siempre jugábamos a segunda hora, la cancha estaba más desgastada y la pelota se movía mucho. Me costó al principio".

De igual manera, reconoció su responsabilidad en la derrota frente Argentina en el inicio del Torneo. "En la primera fecha sentí culpa en el gol de Mac Allister".

Ruiz destacó la labor de Arturo Reyes al frente del combinado nacional, pese a no conseguir la clasificación a Tokio. "La gente a veces no se da cuenta lo que hay detrás, siento que el profesor es un excelente técnico".

Finalmente, aseguró sostener contacto con Óscar Córdoba y Faryd Mondragón, quienes le dieron consejos a lo largo del certamen. "Tengo mucha comunicación con Óscar Córdoba y con Faryd, me hablaron mucho, me decían que estuviera tranquilo, que lo estaba haciendo bien".