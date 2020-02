Polémica por denuncia de homicidio tras aborto de bebé de 7 meses

María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático, estuvo en 6 AM y habló sobre la situación que vive Juan Pablo Medina, padre de un feto de 7 meses que fue abortado y que denuncia el hecho acusando a Profamilia.

“Aquí hubo un feticidio y duele en el alma, no puede ser que ahora la Corte Constitucional no tome en consideración a los padres, cuando, sin el espermatozoide no puede haber fecundación”, aseguró la senadora.

Según la senadora, ante este caso, se está violando el derecho a la vida y en la sociedad, afirmó que: “se le tiene más valor a un animal que el valor de un bebé en el vientre”.

“Lo que le pedimos a la Corte es que no sigan suplantando al Congreso en los temas de vida, que no sigan promoviendo una cultura de la muerte, con el argumento de que se ve afectada la psicología de la mujer”, enfatizó María del Rosario Guerra.

Por su parte, Mónica Roa, abogada y defensora de derechos sexuales y reproductivos, aseguró que en lo que se debe enfocar el gobierno es en remover todas las barreras que tienen las mujeres para ejercer sus derechos.

“Creo que la pregunta que la pregunta que debemos hacernos es ¿Por qué llegamos a estos momentos de desarrollo del embarazo y como hacemos para evitarlos?”, dijo Roa.

Frente al tema del padre, Roa aseguró que la mujer es la única que puede tomar una decisión frente al aborto.

“Darle un peso legal a la opinión del padre en el tema del aborto nos llevaría a que los violadores le exijan a la mujer que tengan a los hijos”, finalizó