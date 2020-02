Robert Farah: “Es el día más feliz de mi vida”

Una gran noticia recibió el tenis colombiano luego de que la ITF declarara inocente a Robert Farah por el supuesto caso de dopaje. El tenista habló con el VBar Caracol sobre como se dio el proceso para demostrar su inocencia.

"Ha sido un mes bastante tedioso. De mucha ansiedad y muchos altos y bajos" afirmó Farah sobre esta situación que lo afectó desde inicios del mes de enero. Además calificó este como el día más feliz de su vida y agradeció a quienes siempre confiaron en el "Mucha gente no conoce mi día a día y aun así confiaron en mi a ciegas".

Sobre cómo fue el proceso para demostrar su inocencia el doblista campeón de Wimbledon y US Open comentó "La inocencia se demuestra al demostrar que no tenía como saber que estaba ingiriendo la Boldenona (...) La cantidad de Boldenona encontrado en la orina era tan mínima daba una idea de que no consistía en un dopaje. Más cuando 10 días atrás salió otro test negativo".

Robert aseguró que aunque uno nunca está listo para recibir ese tipo de noticias, la noticia de la suspensión si llegó en un momento muy difícil al ser antes de un Grand Slam.