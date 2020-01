¿Cómo bajar de peso sin dejar de comer?

Dejar de comer para adelgazar es uno de los errores más frecuentes, quitar por completo algunos alimentos puede generar diferentes dificultades en la salud, por esta razón, es importante que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Bajar de peso puede convertirse en una meta difícil de cumplir, sin embargo, para iniciar, es necesario que realice cambios en su alimentación por comida más sana, además de incluir en su rutina el ejercicio.

Si realiza mucho ejercicio, pero no tiene bueno hábitos alimenticios, también está cometiendo un error. No pase hambre, este es uno de los errores más comunes y peligrosos de bajar de peso, pues su cuerpo no recibirá los nutrientes necesarios y descompensará su cuerpo; Coma un poco menos, con el tiempo esto se convertirá en un hábito y no necesitará comer demás para quedar satisfecho; beba medio litro de agua antes de desayunar, comer y cenar; incluya en su alimentación, verduras, jugos y ensaladas.

Según el Coach, José Fernández, dos de los factores que generan un estancamiento en el cuerpo son: Picar mucho entre comidas y sobreentrenar; lo que hace que un alimento o comida sea “malo” es su preparación y cantidad de su consumo; El café se toma después de las comidas, nunca antes o en ayunas; por último, recomienda tomar mucha agua, pues esperar a tener sed es síntoma de que tu cuerpo ya está deshidratado y perdiste 1% de tu peso en agua.

Para más información, escuche la entrevista completa.