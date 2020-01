Mi Banda Sonora Homenaje, Luis Fernando Orozco

El pasado jueves 2 de enero, falleció el legendario actor Luis Fernando Orozco a sus 72 años. Fue criado desde los 2 años por sus abuelos de descendencia libanes, Orozco descubrió desde muy niño que lo suyo no era vender paños en el centro, pues le gustaba cantar e imitar voces liricas.

El actor dirigió teatro y programas radiales, que permitieron entretener a los colombianos.Uno de sus personajes más recordados fue el padre Rugeles en la popular serie Don Chinche.

Luis Fernando Orozco estuvo una mañana de fin de semana con nosotros en Mi Banda Sonora de A vivir que son dos días.

Fairuz

Somewhere over the Rainbow - Julie Andrews

Las 4 estaciones - Vivaldi

What a Wonderful World - Louis Armstrong

My Way - Frank Sinatra

Ma Solitude - Serge Regiani

Natalie - Gilbert Becaud

Imagine - John Lennon

La Piu Bella del Mondo - Natalino Otto

New York New York - Frank Sinatra

Una Furtiva Lágrima - Beniamino Gigli

Matinata - Luciano Pavarotti

Flor Roja-Placido Domingo

Caruso - Lucio Dalla

Le Important Se La Rose - Gilbert Becaud

Adio mi Bella Napol i- Enrico Caruso