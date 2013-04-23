Mujer muere por tatuarse una mariposa en el hombro

La joven murió por una infección, luego de realizarse un tatuaje en el hombro. Llegó al hospital con fiebre y horas después murió en un hospital de Milán, en Italia.



Federica Iammatteo falleció por un shock séptico, que su familia y los médicos vinculan al tatuaje que se realizó, una mariposa volando en su hombro.



El único indicio que podría explicar la muerte de la joven de 23 años, sana y en perfecta salud, es un tatuaje que se hizo un día antes.



La policía ha revisado el local de tatuajes, en una zona céntrica de Milán, Italia, sin encontrar ninguna irregularidad desde el punto de vista higiénico-sanitario.



Este no era el primer tatuaje de Federica, que siempre iba al mismo tatuador.

