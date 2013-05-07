Gobernador de Caldas dice que no había inhabilidad para posesionarse
Guido Echeverry dijo que el presidente Santos deberá elegir un gobernador encargado de una terna que envíe el partido por el que fue elegido. Luego se deberá convocar a elecciones.
El gobernador del departamento de Caldas, Guido Echeverry, dijo en www.wradio.com.co que analizó con un equipo jurídico con los que se determinó que “no había inhabilidades” para posesionarse.
El Consejo de Estado decretó la nulidad de de su elección por presuntamente haberse posesionado violando el régimen de inhabilidades.
Según el alto tribunal, “se configuró la causal de inhabilidad según la cual no podía ser elegido porque su esposa habría ejercido como secretaria de Hacienda encargada del departamento de Caldas, dentro del periodo de dos meses antes de la elección, funciones que ostentó dentro del mismo territorio donde fue elegido Echeverry”.
El gobernador insistió en que su esposa Ana María Jaramillo ocupó ese cargo como encargada y por solo dos días. “Era una funcionaria de carrera muchas veces encargada de ese cargo (…) eso fue en un momento en el que ni se pensaba que yo fuera candidato”, señaló.
Explicó que el presidente de la República deberá elegir un gobernador encargado de una terna que envíe el partido por el que fue elegido. Luego se deberá convocar a elecciones.
