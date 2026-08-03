Miles de toneladas represadas en el puerto de Buenaventura tras el paro
Ante el represamiento de carga en el Puerto de Buenaventura, el gobierno hace maromas para encontrar soluciones.
El paro de Buenaventura sigue y junto a él también el represamiento de mercancía en su puerto. Según un reciente informe de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga, a la fecha hay más de 831.519 toneladas de carga represadas en el puerto de Buenaventura.
Ante el escenario, el Puerto de Santa Marta, ofreció su colaboración para no detener las importaciones y exportaciones que normalmente se realizan por la terminal del pacifico. Por eso el Puerto samario y sus directivas, notificaron que hay disponibilidad de muelles, equipos y zonas de almacenamiento para recibir la mayor mercancía posible y darle movilidad.
A esta ayuda, también se suma la autorización de la Dian, en días pasados para permitir que se trasladará de ubicación carga a los puertos de Barranquilla y Cartagena.