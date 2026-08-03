Miles de toneladas represadas en el puerto de Buenaventura tras el paro

El paro de Buenaventura sigue y junto a él también el represamiento de mercancía en su puerto. Según un reciente informe de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga, a la fecha hay más de 831.519 toneladas de carga represadas en el puerto de Buenaventura.

Ante el escenario, el Puerto de Santa Marta, ofreció su colaboración para no detener las importaciones y exportaciones que normalmente se realizan por la terminal del pacifico. Por eso el Puerto samario y sus directivas, notificaron que hay disponibilidad de muelles, equipos y zonas de almacenamiento para recibir la mayor mercancía posible y darle movilidad.

A esta ayuda, también se suma la autorización de la Dian, en días pasados para permitir que se trasladará de ubicación carga a los puertos de Barranquilla y Cartagena.