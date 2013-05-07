Expectativa por retroactividad en pensiones millonarias
El abogado demandante del tema de las pensiones millonarias, Dionisio Araújo, dijo en La W que existen dos teorías sobre el tema de la retroactividad.
El abogado demandante del tema de las pensiones millonarias, Dionisio Araújo, dijo en La W que existen dos teorías sobre el tema de la retroactividad.
Araújo explicó que algunos expertos dicen que las pensiones pueden ser liquidadas las pensiones obtenidas desde 1991. Pero aclaró que en su opinión se deben respetar los derechos adquiridos.
“Quienes se pensionaron con ese régimen especial de buena fe ese derecho debe ser respetado”, señaló el abogado, quien indicó que deben liquidarse desde el 2010.
Sostuvo que la decisión que tomó la Corte Constitucional de tumbar las pensiones millonarias era la que el todo el mundo estaba esperando.
“La mesada será fruto del esfuerzo y ahorro de toda la vida útil del trabajador”, señaló el jurista, quien contó que en 2005 la Constitución fue renovada porque se “preveía este problema de pensiones” porque se liquidada el último sueldo “dando pie a la bomba pensional”.
