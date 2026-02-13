Procuraduría pide que acuerdos de paz sean publicados antes de un eventual plebiscito

Al pedirle a la Corte Constitucional que se debe tumbar el plebiscito para la paz por no ser el mecanismo idóneo para refrendar los acuerdos de paz, la viceprocuradora General, Marta Castañeda, le pidió a la Corte que contemple que ordenen la divulgación del acuerdo final de paz, antes de la aprobación del plebiscito.

Afirmó que la ciudadanía merece no sólo la divulgación oportuna de los acuerdos sino una pedagogía sobre los mismos. "Es necesario que los ciudadanos tengan la posibilidad de debatir reflexivamente dentro de un espacio neutral que le permita su propio criterio. Si bien el Gobierno tiene el deber de divulgar el texto completo del acuerdo final, creo que la Registraduría puede ser la coordinadora con el Gobierno para ese fin. Garantizando la neutralidad", afirmó Castañeda.

La viceprocuradora considera que un referendo es el mecanismo idóneo para refrendar los acuerdos.

"Consideramos que la figuras utilizadas para refrendar la paz desbordan los principios constitucionales, al tener efectos normativos y jurídicos sobre los que, incluso, no tenemos claridad (...)

Es sumamente problemático que al elector no se le ofrezcan más alternativas que un sí", agregó.

La viceprocuradora también cuestionó que aprobado el referendo "no se asegura una ausencia total de armas. No se sabe si seguirán usando las armas para constreñir al elector".