Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 feb 2026 Actualizado 09:29

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

No es el momento de llamar a la resistencia civil: Sergio Jaramillo

Ante la Corte Constitucional, el alto Comisionado para la paz pidió que avalen el plebiscito para refrendar los acuerdos.

Sergio Jaramillo, alto Comisionado para la Paz.. Foto: Colprensa(Thot)

Sergio Jaramillo, alto Comisionado para la Paz.. Foto: Colprensa

Caracol Radio

"No es el momento de llamar a la resistencia civil. Es el momento de deliberar", afirmó el alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, ante la Corte Constitucional, pidiéndole  que  dé su visto bueno al proyecto de ley estatutaria sobre el plebiscito para la paz.

Dijo que "sorprende que algunos argumenten que la paz no se puede refrendar por ser un derecho fundamental. A mí me parece alrevés (...) pues se requiere la más amplia deliberación posible".

Agregó que un ejercicio de deliberación colectiva en el que participen los promotores y opositores "no puede sino contribuir, después de tantas víctimas y tantos muertos, a la construcción de una nueva cultura política".

Dijo además que "es la refrendación la que marca el inicio simbólico de la transición", y por ello el Gobierno promovió el plebiscito como mecanismo especial de participación.

Jaramillo además cuestionó una de las afirmaciones del procurador, al afirmar que los acuerdos de la Habana "no se reducen a un pacto entre élites, como lo han querido llamar".

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir