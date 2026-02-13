La campaña sobre el plebiscito solo iniciará cuando la Corte lo apruebe: Mininterior

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le pidió a la Corte Constitucional que avale el proyecto de ley estatutaria sobre el plebiscito para la paz, pues según él, con el umbral del 13%, promoverá la participación "masiva e histórica de los colombianos".

Afirmó que la votación de los colombianos será "vinculante", que los funcionarios públicos estarán facultados para promover el plebiscito, pero que el diseño del mismo no se puede analizar de manera aislada al acto legislativo para la paz, que cursa su octavo debate en el Congreso.

"Ninguno de los puntos del acto legislativo funcionará si el plebiscito no ha sido votado. Tiene efectos vinculantes (...) La campaña del plebiscito no podrá comenzar sino hasta que la Corte Constitucional tome una decisión favorable sobre el plebiscito", afirmó el ministro.

También agregó que "al Gobierno Nacional le satisface que ninguno de los intervinientes haya encontrado un solo error, un solo vicio de trámite en la conformación de la ley estatutaria. Como señalan los intervinientes".

Y dijo que la última vez que Colombia acudió a las urnas con un plebiscito fue hace 60 años, para terminar la guerra entre liberales y conservadores.