Es el plebiscito más importante que en Colombia pudiera existir: Consejo de Estado

El presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, indicó que el proyecto de ley sobre el plebiscito para la paz está bien formulado pues "no se trata de legitimar a un gobernante, sino a una política pública".

"La política más importante en un estado de derecho es la política de paz, que acoge a todas las demás", dijo Rojas.

El magistrado hizo especial énfasis en el umbral dispuesto del 13% para la aprobación del plebiscito debido a que

"se justifica en la necesidad de fomentar la participación de los ciudadanos", dada la tendencia abstencionista de la sociedad colombiana.

"Estamos hablando del plebiscito más importante que en Colombia pudiera existir", agregó el magistrado.

También conceptuó que aunque reconoce que si bien podría haber una restricción a la opción del abstencionismo, que ha sido defendida en distintas sentencias de la Corte Constitucional, "este se justifica en tanto se persigue el principio superior de la paz, que incluye una pronta finalización del conflicto y la desmovilización del grupo armado Farc-EP".