Defensor pide a la Corte pronunciamiento sobre participación política frente al plebiscito

"El plebiscito no es una contienda electoral", con esta expresión el defensor del Pueblo, Alfonso Cajiao, le pidió a la Corte Constitucional que proteja el derecho de los servidores públicos a debatir sobre el plebiscito, y que emita un pronunciamiento sobre

la posibilidad que tienen los funcionarios públicos para hacer campaña por esta iniciativa por la paz.

En criterio de la Defensoría del Pueblo, el objeto del plebiscito para la paz resulta constitucional, pues "el hecho de que la pregunta sea un sí o no, no resta legitimidad. Ni reduce el escenario de participación democrática de los colombianos", agregó Cajiao.

Cajiao también afirmó que el nuevo umbral del 13% es constitucional y se justifica para evitar que los acuerdos de paz "sean rebatidos con una abstención pasiva que refleja un problema estructural".

Dijo que el acuerdo final de paz requiere de legitimidad política pues "más de la mitad de los ciudadanos habilitados para votar en Colombia no acuden a las urnas. Se trata de un problema estructural que el Estado debe resolver. El de acudir a votar", agregó Cajiao.