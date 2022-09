Inspectora de policía de la Comuna 21 amenazada con panfleto

La inspectora de Policía de la Comuna 21 y a su equipo de trabajo, recibieron balas marcadas con sus nombres y un panfleto.

El panfleto que llegó a manos de la funcionaria tiene pegadas cuatro balas, casa una con un nombre de su equipo, según lo que allí se menciona, la amenaza corresponde a las medidas que han tomado para ejercer un desalojo en el sector conocido como Villa Victoria Cauquita.

“Nosotros los habitantes de Villa Victoria cauquita rechasamos el proceso adelantado por ustedes al pretender desalojarnos en reiteradas veces ya que esto vulnera y atropella el derecho que tenemos todos a poder tener una vivienda para nosotros y nuestras familias (…) los cuales no sabemos cual es el beneficio oculto que tienen al realizar este desalojo, nos vemos en la obligación de enviar esta advertencia pacífica para que desistan de sus acciones o que cambien el proceso que están llevando de una manera en la que no nos afecten o si no nos veremos en la obligación de proceder de una manera más contundente”.

Según la secretaría de Seguridad, Villa Victoria está invadida por alrededor de 500 personas y está ubicada cerca al Hospital Isaías Duarte Cancino.

El subsecretario para acceso a la justicia Cesar Lemos, dijo que las balas llegaron marcadas con el nombre de la inspectora, dos miembros de su equipo y uno de un juez de paz. Esto obedece a las medidas que se han tomado frente a las invasiones.

Otro de los casos, se presentó en contra de la corregidora del corregimiento de la Buitrera, ella recibió una corona fúnebre, investigan si tiene que ver con un proceso que adelanta para desalojar unos predios en la Reforma.

En el oriente de Cali van 30 hectáreas invadidas, uno de ellos es un lote conocido como La Dalia y otro es el de Cauquita o Conquista. En este lugar hay se han presentado nueve homicidios, precisó Lemos.

"Todos sabemos que hay una organizaciones criminales que trabajan en red, muy sofisticadas, que no solo promueven la invasión sino que lo adelantan, venden los predios, prestan el servicio de vigilancia y lo cobran, conectan los servicios públicos fraudulentamente y los cobran, venden los materiales para que construyan".

Además, luego bajo amenazas desalojan a quienes inocentemente les han comprado y vuelven a vender, es el modus operandi de estas bandas, según explicó el subsecretario.