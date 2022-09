Dau miente, no tengo interés en la contraloría distrital: Alfonso Hilsaca

Tras las declaraciones del Alcalde de Cartagena, William Dau, donde habló de un presunto tráfico de influencia en el proceso para elegir contralor distrital, el empresario Alfonso Hilsaca desmintió las afirmaciones del mandatario, señalando que no tiene ningún interés en esa elección.

Hilsaca Eljaude expresó que no conoce a las personas que actualmente participan en la selección, y que el objetivo del jefe de gobierno es desviar la atención sobre los problemas que tiene realmente la ciudad.

“Porque es un mitómano, un mentiroso, incitador, desquiciado, maltratador, no tiene respeto por las personas. Ahora dice que ya aprendió a cómo decir las chismes, al decir presuntamente. Me pone jefes y mi único jefe es Dios. En segundo lugar, se puede decir que Cartagena ya se parece a ciudad gótica gobernada por Dau, que es el guasón, un payaso. El alcalde es drogadicto, entiendo que consume bazuco y nuevamente lo reto a que se haga un examen de sangre, que me rectifique o me demande", manifestó.

Así mismo agregó el empresario que no ha sido notificado de ninguna acción legal en su contra, y que presentará denuncia para que el jefe de gobierno pruebe su versión ante los estrados judiciales.