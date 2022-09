Erosión del canal Ricaurte amenaza con colapsar una calle de El Rubí

Con una pancarta los habitantes del barrio El Rubí en Cartagena están advirtiendo el inminente riesgo de colapso que existe en la calle principal, ubicada al lado del canal Ricaurte ante la erosión generada por las fuertes corrientes.

De acuerdo con Eduardo Ferrer, líder cívico de la ciudad, los aguaceros que cayeron durante las últimas semanas han ido socavando el terreno y debilitando algunas placas de concreto que ya se encuentran en el aire, teniendo en cuenta que las columnas que las sostienen están totalmente destruidas.

“Exigimos a las autoridades competentes una pronta solución esto está erosionado, tememos que si sigue socavando pueda ocurrir una tragedia porque las placas están perdiendo fuerza. Lo preocupante es que aquí hay unos talleres donde ponen algunos carros pesados y eso hay que prohibirlo. Pedimos al Distrito que den una solución no permitiendo el paso de vehículos pesados por esta vía. Si cae otro fuerte aguacero esto se puede desplomar”, advirtió Eduardo Ferrer.

El líder social contó que un poste de alta tensión que alimenta de energía a todos los barrios aledaños, también se encuentra en peligro de colapsar.

“El secretario de Infraestructura dijo que iban a poner unos sacos con zahorra y cemento, es decir quieren hacer lo mismo de El Campestre, cosa que no sirvió. No queremos pañitos de agua tibia, eso será una mitigación y no una solución definitiva”, expresó.