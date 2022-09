Buses intermunicipales del Oriente tendrán nuevo paradero en Medellín

La Secretaría de Movilidad anunció un alivio para el bolsillo de los estudiantes universitarios que se trasladan desde el Oriente hasta Medellín.

Se trata de una resolución que autorizó que las rutas que se trasladan desde esa subregión del departamento hasta la capital de Antioquia lleguen hasta la Avenida Ferrocarril. La medida cobija a las rutas de Rionegro, Marinilla, Santuario y Guarne.

"Lo que estamos haciendo es darle una solución definitiva a este transito... Todas las empresas se reparten los horarios entre 5:00 a.m. y las 10:00 a.m. porque no todos los buses traen estudiantes, entonces los que traen estudiantes hacen esta ruta y los demás llegan a la Terminal del Norte", aclaró el secretario de movilidad, Víctor Hugo Piedrahíta.

Esta medida no solo beneficiará a las universidades públicas sino a las privadas que tengan estudiantes viviendo en el Oriente de Antioquia.

Se estima que los estudiantes ahorren cerca de 100 mil mensuales con este nuevo punto de acceso.

Se estima que solo de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional serían 4.000 estudiantes que se beneficiarán con la decisión.