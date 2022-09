VIDEO: Mujer fue acosada sexualmente

Mónica Blanco, una mujer de 20 años denunció ser víctima de acoso sexual cuando caminaba por el conjunto residencial Plaza Mayor, ubicado en el sector de Real de Minas en Bucaramanga.

Asegura que caminaba a las 6:15 de la mañana hacia el gimnasio cuando fue abordada por un hombre de unos 50 años que con un cuchillo se le abalanzó para tocarle sus partes íntimas.

Estos hechos que ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades, quedaron grabados en cámaras de seguridad de la zona.

"Un señor se me quedó viendo y de un momento a otro siento que alguien me agarra por detrás, me agarró los senos, la vagina y me di cuenta que tenía un arma blanca. Lo empujé y cuando lo miré él se cogía los genitales y me decía que fuera, como pude salir corriendo", dijo a Caracol Radio la mujer.

La víctima aseguró que al parecer el sujeto que el día de los hechos vestía una camisa azul, una pantaloneta azul petróleo y unos tenis, frecuenta el sector.