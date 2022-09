Esta es la fecha que quedó fijada para nueva reunión sobre la represa La Playa

En la mañana de este 10 de septiembre, los habitantes del municipio de Tuta (Boyacá) bloquearon la vía Paipa - Tunja por la inasistencia de la Gobernación de Boyacá, la Alcaldía de Tunja y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) a la audiencia pública sobre la contaminación de La Represa la Playa.

Cuentan sus habitantes que tanto el río Jordán como el embalse de La Playa, están recibiendo las aguas negras, en su 90% del municipio de Tunja, en un porcentaje menor de la cárcel de máxima y mediana seguridad de Cómbita y los municipios de Oicatá, Cómbita y Tuta.

Existe una acción popular fallada por el Tribunal Administrativo de Boyacá en donde se establecieron responsabilidades en favor del embalse a la ADR, Usochiamocha, Corpoboyacá, la Uspec, las alcaldías de Tunja, Tuta, Oicatá y Cómbita.

Así mismo, las veedurías ante el incumplimiento del fallo judicial, convocaron a una audiencia pública para este 10 de septiembre desde hace varias semanas e invitaron entidades del orden municipal, departamental y nacional, pero los dejaron plantados.

Los habitantes del municipio de Tuta que son los más afectados por la contaminación de La Playa, decidieron bloquear la vía nacional durante toda la mañana por lo que consideraron un desplante de las entidades.

"No es posible que nos vean la cara estas entidades, fueron varias semanas de invitaciones, nos confirmaron y ahora dicen que no sabían. No llegaron el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, el alcalde Alejandro Fúneme y la ADR que nunca ha dado la cara", dijo Jairo Galvis veedor de Tuta.

Sin embargo, al lugar llegó el secretario de Gobierno de Boyacá, Anderson Mendivelso, para establecer un diálogo y compromisos con el fin de fijar otra fecha de reunión en la que estén todos los actores del conflicto socio-ambiental.

"La comunidad tiene razón; aquí hay unos problemas graves de contaminación y de salud, por eso hemos llegado a acuerdos como mesas de diálogo y una nueva fecha de reunión que quedó establecida para el próximo 28 de septiembre", dijo Mendivelso.

Con el compromiso de una nueva reunión, los habitantes del municipio de Tuta decidieron despejar la vía Paipa - Tunja.