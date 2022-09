Cartagena es una de las ciudades con más homicidios: Concejo

Después de escuchar las declaraciones del Presidente Gustavo Petro, donde hace referencia a la situación actual de la bahía, el concejal César Pión del partido de la U, leyó un oficio que será remitido al Palacio de Nariño con el fin de analizar las posibles soluciones para mitigar la contaminación que está acabando con nuestros cuerpos de agua.

Por otro lado, la cabildante Liliana Suárez mostró un video de una riña entre dos niñas en un colegio de la ciudad e hizo un llamado a toda la comunidad educativa de Cartagena para que de una vez por todas se realicen esfuerzos para poder tomar acciones acertadas que difundan una cultura que transforme a nuestros estudiantes. “Es momento de mostrar resultados, no hay sicólogos, ni estrategias, no hay un norte, acá no sabemos para donde vamos, y así no vamos a normalizar el comportamiento de nuestros jóvenes, donde la violencia está ganando esta batalla”.

El concejal Wilson Toncel le solicitó al Distrito que aproveche que el Gobierno Nacional está construyendo el plan de trabajo, para que lleve el proyecto de Drenaje Pluvial de la ciudad y podamos acabar con uno de los principales problemas que afecta la calidad de vida de todos los cartageneros.

En otro sentido, el concejal Hernando Piña aseguró que la administración distrital se está escudando en el hecho de que en la ciudad hay un conflicto entre pandillas, para no hacer nada y dejar a la ciudad en un desgobierno absoluto. “El concejo está presto a buscar medidas para mitigar la violencia pero el alcalde solo se limita a señalar culpables”.

A su vez, Rafael Meza afirmó que Cartagena se ha convertido en una de las ciudades con más homicidios en Latinoamérica. El cabildante conservador dijo que la Secretaría del Interior no ha sido capaz de mostrar una estrategia para acabar con la violencia y mucho menos resultados que impacten en la ciudadanía.

Por su parte, el concejal David Caballero denunció que el callejón Olaya, en el barrio Manga, se llena de agua debido a la falta de ejecución distrital.

Por lo anterior, la comunidad de este barrio anunció una protesta pacífica con el fin de que la administración tome las medidas, que están aprobadas por ley, y de una solución definitiva para los habitantes de esta zona de Manga.

De igual manera, Sergio Mendoza expuso una denuncia que realizaron los habitantes del barrio Olaya Herrera donde las aguas estancadas están haciendo estragos en las calles. Mendoza hizo un llamado a la oficina para la Gestión de Riesgo y Desastres para que actúe de forma inmediata.