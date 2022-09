No estamos haciendo locuras con la reforma tributaria: Ocampo

Durante el Congreso de Confecámaras que se realiza en Cartagena el Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, destacó el pronunciamiento de la OCDE sobre la reforma tributaria, y ratificó que en este proyecto no se ha dejado de lado el componente de socialización.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo al encargado de la hacienda pública en Colombia, el concepto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), demuestra la necesidad de esta propuesta y la responsabilidad con que se está manejando.

Impuestos se cobrarán a industrias y no por IVA: Petro a mineros

“Nos evalúan como una reforma tributaria muy positiva, que es un paso que me parece importante para el país, que no estamos haciendo locuras, hay temas complejos que estamos discutiendo, por lo demás yo me he sentado 50 o 60 horas con el sector empresarial, en el congreso hemos hecho todo tipo de debates, la semana tuvimos seis horas, congresos en Cartagena, Cúcuta, en fin. Hemos estado muy abiertos al diálogo”.

Ocampo señaló que la OCDE respalda aspectos del proyecto como la progresividad y la eliminación de muchos beneficios, con énfasis especial en personas naturales de altos ingresos.