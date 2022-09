Iniciaron las mesas presenciales del POT en Cartagena

La Secretaría de Planeación Distrital inició las jornadas presenciales de participación para la construcción del Plan de Ordenamiento Territorial. La agenda arrancó con la instalación de las mesas de La Boquilla, Puerto Rey, Zapatero y Puerto Bello; se tienen programados más de 60 espacios participativos en los centros poblados rurales y urbanos.

El propósito de este segundo ciclo de participación es definir conjuntamente con la ciudadanía los contenidos temáticos relacionados con las condiciones actuales y necesidades del territorio, para incorporar a la formulación del POT.

“Desde la Secretaría de Planeación Distrital invitamos a toda la comunidad, grupos de interés, actores y fuerzas vivas de la ciudad a participar de las mesas de construcción del Plan de Ordenamiento Territorial; participemos activamente, contribuyamos con los aportes para construir la visión de futuro que queremos para el territorio del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias”, manifestó Franklin Amador Hawkins, secretario de Planeación Distrital.

Los ciudadanos interesados en este proceso podrán revisar en la página web pot.cartagena.gov.co, la “Segunda Versión del Documento Diagnóstico” y la “Primera Versión del Componente General de formulación del POT”, documentos que sirven como insumo para el proceso de participación ciudadana a fin de garantizar la construcción conjunta de contenidos.

Cronograma mesas presenciales segunda semana:

8 de septiembre: 9.00 a.m., Arroyo de las Canoas.

8 de septiembre: 9.00 a.m., Las Europas.

8 de septiembre: 3:00 p.m., Arroyo Grande.

8 de septiembre: 3:00 p.m., Palmarito.

9 de septiembre: 9.00 a.m., Santa Ana.

9 de septiembre: 4:00 p.m., Barú.

9 de septiembre: 3:00 p.m., Ararca.

10 de septiembre: 9.00 a.m., Pontezuela.

10 de septiembre: 2:00 p.m., Pasacaballos.

A través de los medios de comunicación oficiales de la Alcaldía de Cartagena se anunciará de manera progresiva la agenda de cada semana; las mesas están previstas hasta finales de septiembre, con jornadas participativas en las tres localidades de la ciudad, incluyendo la zona rural e insular del Distrito.