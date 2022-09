Confirmados cortes de luz para el fin de semana

El sábado 10 septiembre a las 11 de la noche se realizarán trabajos en la sub estación sur sobre la Av. Rosita con carrera 18.

Se hará de unos traslados de carga que generarán afectaciones en el centro de Bucaramanga, y la suspención del servicio de la luz será de 5 a 10 minutos, según miembros de la electrificadora Santander

La suspensión de energía no será de tiempo completo, el sábado 10 de septiembre se realizará aproximadamente entre 10:00 PM y 12:00 AM y el domingo 11; también habrá suspensiones de 10:00 AM a 11:00 AM

Wilson Antonio Flórez, del área de gestión operativa de la Electrificadora de Santander, manifestó:

Puede leer:

“De parte de la electrificadora Santander confirmamos que los trabajos a realizar este fin de semana; sábado 10 y domingo 11 de septiembre, se ejecutarán en dos momentos; un momento el sábado en horas de la noche, en los cuales algunos usuarios percibirán la ausencia de atención para poder hacer los trasladados de carga que necesitamos para garantizar la seguridad de nuestro personal.

Luego de ese momento, volverán a tener energía toda la noche del sábado y la madrugada del domingo”

Los barrios involucrados serán: Alarcón, Antonia Santos, Centro, García Rovira, Alfonso López y La Joya y la zona de la escarpa.

Son 3 circuitos donde habrá transferencia; alrededor de 15 mil personas se verán afectadas y sentirán la ausencia del servicio por unos minutos.