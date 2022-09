¿Hay confianza en Cajacopi que asumirá usuarios de Comfamiliar en Boyacá?

A partir de este 6 de septiembre Cajacopi EPS acoge a los 17.970 usuarios de Comfamiliar Huila que fueron asignados por la Superintendencia Nacional de Salud en el departamento de Boyacá.

Cajacopi EPS se compromete a cumplirle a los nuevos usuarios

Aseguró la compañía, que desde el nivel directivo se ha diseñado una estrategia para su recibimiento, para garantizar su atención de manera oportuna.

De acuerdo con el director de Salud de Cajacopi EPS, Roberto Solano, “Cajacopi EPS cuenta en Boyacá con una red de servicios conformada por 90 IPS que hacen parte de la red de salud municipal, departamental y privada, la cual queda a disposición de nuestros nuevos afiliados, a quienes recibimos con la mayor voluntad de un servicio en el que día a día trabajamos para fortalecerlo cada vez más”.

Agregó que la red de servicios de salud en el departamento de Boyacá incluye urgencias y todos los niveles de complejidad, desde el primer hasta el cuarto.

“De igual manera, Cajacopi EPS tiene dispuesto para este nuevo grupo de afiliados los programas de gestión del riesgo en salud, orientados a la promoción y prevención, entre los que se encuentran: al ritmo de tu corazón, a todo pulmón, discapacidad, regalo de vida, salud mental, vacunación, pequeños valientes y Violencia”, explicó Solano.

Estos son los usuarios que atenderá Cajacopi EPS

Con esta nueva población de afiliados Cajacopi EPS suma 1.468.200 afiliados en los departamentos de Boyacá, Meta, Córdoba, Magdalena, La Guajira, Cesar, Atlántico, Bolívar y Sucre.

En Boyacá, de los 17.970 afiliados que se reciben de Comfamiliar Huila, el 95 % corresponde al régimen subsidiado y el 5 % al régimen contributivo. El 12,92 % (4.391 usuarios) tienen patologías de alto costo.

La Defensoría advierte cuidado con CAJACOPI EPS

Pese a todo lo mencionado anteriormente por la EPS Cajacopi, el defensor del pueblo regional de Boyacá, Freddy Iovanny Pardo, sostuvo que es compleja la situación que han tenido que enfrentar mediando entre varios pacientes de Boyacá afiliados a Cajacopi, para que les cumplan con tratamientos, autorizaciones, traslados y un sinnúmero de responsabilidades con sus usuarios.

Por eso, al conocer la noticia de que 17.970 personas ahora pasarán a ser atendidas por esta EPS, y que en su mayoría son del régimen subsidiado, la defensoría elevó una alerta y dos recomendaciones urgentes, inmediatas y definitivas: que se contrate de manera inmediata la red de atención de salud por Cajacopi en Boyacá, y que hasta que eso no se garantice, no se le den más usuarios a esa compañía, para evitar que empiece a incumplir, pues según el defensor regional “Cajacopi tiene antecedentes de faltas con sus usuarios en Boyacá”.

Agregó Pardo que “enviamos todas las recomendaciones para que el Minsalud, la secretaría de Boyacá y la Supersalud, que hasta tanto no tenga la red prestadora contratada en Boyacá esta EPS Cajacopi, no se le asignen los nuevos usuarios en Boyacá. Si no tenemos red para los niveles de atención, estaríamos entrando en una vulneración de derechos, y por eso buscamos la garantía para que no se presenten situaciones de riesgo con la atención a la salud de los usuarios en Boyacá”.

Y es que según la defensoría, han tenido que procesar varias tutelas para que la EPS efectúe todo su desempeño en prestación de servicios como tiene que ser, pues varias barreras en este aspecto se han presentado, y lo que se quiere evitar es que con la entrada de los 17.970 nuevos usuarios, esas quejas, reclamos, tutelas y personas afectadas, se incrementen exponencialmente.