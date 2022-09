Juez suspendió proceso de elección de contralor distrital en propiedad

El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cartagena suspendió provisionalmente la resolución No. 141 del 18 de julio de 2022 por medio del cual se reglamenta y se da apertura a la convocatoria pública para la elección del Contralor Distrital período 2022-2025.

La decisión se tomó luego de que la juez Maritza Cantillo admitiera la demanda instaurada por la ciudadana Olga Yanet Alvarado Legarda, quien aseguró que se desconoció la prohibición establecida en el artículo 237, dado que el artículo 5 de dicha resolución reprodujo el artículo 6 de la resolución No. 089 de 2018, la cual afirma encontrarse suspendida

En la Resolución No. 089 del 12 de junio de 2018 expedidos por el Concejo Distrital de Cartagena de Indias se fijaron reglas y procedimientos para la elección atípica del Contralor Distrital de Cartagena de Indias, para lo que restaba del periodo constitucional 2016-2019.

“Previo a resolver sobre la admisión del incidente propuesto, debe precisarse que contrario a lo afirmado por la parte incidentante, la resolución No. 089 de 2018 expedida por el Concejo Distrital de Cartagena actualmente no se encuentra suspendida, toda vez que, tal como quedó sentado en acápite anterior, dicho acto administrativo fue anulado por este Despacho mediante sentencia del 13 de diciembre de 2021, la cual se encuentra ejecutoriada como quiera que no se presentaron recursos”, dijo la juez.

Cabe recordar que el pasado 19 de agosto la Universidad de la Costa la prueba de conocimientos en el marco de la Convocatoria Pública para la elección del Contralor Distrital, sin embargo, nuevamente este proceso está en vilo.

Por el momento seguirá al frente del ente de control Miguel Martínez en calidad de encargado.