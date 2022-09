Pacto Histórico: comité de ética revisará escándalo de senador en Cartagena

El Presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, se expresó desde su cuenta de twitter rechazando el bochornoso episodio protagonizado por el Senador Alex Flórez en la ciudad de Cartagena:

“La posición del Senador Flórez, no es la posición de la bancada del Pacto Histórico. La mayoría asumimos el compromiso ético y moral de representar a nuestro pueblo. Tenemos que comportarnos a la altura. Nosotros no vinimos a hacer leyes y ya, vinimos a dar ejemplo y no vergüenza”.

Además, puntualizó: “El Pacto Histórico debe activar comité de ética y revisar el caso”.

Para el Presidente Racero, este tipo de comportamientos no pueden ser calificados como comportamientos generales de la bancada y deben tener repercusiones disciplinarias dentro del legislativo.