Mano derecha de Rodolfo Hernández se fue, Oscar Jahir se retira de la Liga

Óscar Jahir Hernández, quien fue el jefe de la campaña presidencial de Rodolfo Hernández, y practicamente, la mano derecha del senador, anunció que se retira del partido Liga de gobernantes Anticorrupción.

Esta es otra baja más a las que se originaron esta semana, cuando se conoció que los congresistas Juan Manuel Cortés y Erika Sánchez, no fueron tenidos en cuenta en el nuevo partido.

Hernández explicó que culminó su etapa y con aprecio y todo respeto se hace a un lado. Indicó que Rodolfo Hernández no está participando activamente en la conformación de su partido.

Destacó que el ingeniero desarrolla muy bien su rol para comunicar, pero, desde La Liga no se está trabajando en política y eso afecta considerablemente la misión de este nuevo Partido.

"La política debe hacerse con las personas, y la forma de dirigir el partido no va de la mano con las expectativas que yo tengo, es decir, hay una parte gerencial con la que se va a manejar el partido y yo no sirvo para eso, yo estoy para estar con la gente, escuchar sus anhelos, encerrarme en la oficina no es lo mío . Rodolfo se destaca como un excelente comunicador, el sabe cómo es, pero se ha apartado de las decisiones directivas al interior del partido y ha dejado las decisiones en manos de personas que no son políticas, y no saben de polítca y el peor error, es que no saben comunicar. No hay relación con la gente".