Habló la mamá del bebé raptado en Cúcuta

Yuly Castillo, es la mamá del pequeño de 30 días de nacido que fue secuestrado por una mujer en Cúcuta y que fue abandonado en una caja en Bucaramanga.

Llegó hasta el Hospital Local del Norte para reecontrarse con su hijo después de que una supuesta amiga secuestrara al pequeño cuando ella se lo dejó al cuidado por unos minutos.

"Yo la conocí hace cuatro semanas, no sé cuántos años tiene. Yo le dije que me lo cuidara unos minutos y cuando regresé ya no estaba y se lo había llevado. Yo traté de ubicarla pero ella me bloqueó del WhatsApp", dijo la mujer a Caracol Radio.

Agregó que reconoció a su hijo por la fotografía que le mostró la Policía y que viajó desde Cúcuta para reecontrarse con él.

Mientras el bebé recibe atención médica, las autoridades anunciaron la búsqueda de la mujer que lo raptó y el inicio del proceso de restablecimiento de derechos al menor por parte del ICBF.