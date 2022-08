Matronas desmienten intoxicación de holandeses en Bazurto

Robert Gerrit y Nienke Guri Trishna, son dos holandeses de 29 y 32 años que fallecieron en Cartagena entre el 22 y 23 de agosto por circunstancias asociadas, presuntamente, a un caso de intoxicación.

Luego de conocerse una versión sobre la posible visita de los extranjeros al mercado de Bazurto, las matronas que preparan comidas en el sector de la Av. el Lago, salieron al paso sobre los señalamientos y desmintieron que los hoy fallecidos hayan perdido la vida por ingerir alguno de sus alimentos.

En diálogo con Caracol Radio Danilsa Marimón, expresó que los turistas no comieron en la plaza y que sus preparaciones son al aire libre donde todas las personas que asisten pueden apreciar cómo se cocina. "Usted viene y aquí se le pone una posta de pescado, escoge esta langosta y se la come, la verdad nosotros no escondemos nada, esos holandeses aquí no comieron porque gracias a Dios nunca hemos tenido una situación de esas", dijo.

Así mismo Yoice Silgado expresó que el sector tiene más de 10 restaurantes que superan los 10 años de experiencias, y en ninguno se ha visto la "polémica" de los últimos días con la muerte de los turistas. "Aquí nosotros cocinamos para un día, no hacemos tanta cantidad, nada se guarda para el día siguiente, mientras que en esos restaurantes de allá yo siempre he escuchado que tienen comida hasta de tres días", agregó.

Las matronas pidieron al hijo del alcalde Abraham Dau, que sea más responsable con sus afirmaciones y que no busque responsabilidades en un gremio reconocido por conservar la tradición. Mientras tanto, solo el dictamen de medicina legal podrá establecer a ciencia cierta qué tipo de sustancia fue la causante del misterioso deceso.