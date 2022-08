Presidente Petro dará apertura a congreso Andicom en Cartagena

Con soluciones tecnológicas para todos los sectores, regresa la versión N.37 del Congreso TIC referente de la Región, que este año tendrá a Estados Unidos como país invitado y a más de 120 Speakers de talla mundial, quienes presentarán, desde las perspectivas tecnológicas y de negocio, cómo el blockchain, la seguridad digital, el 5G, la inteligencia artificial, el cloud y la analítica se siguen posicionando como herramientas en el camino para lograr un desarrollo sostenible, generar retorno de inversión y estimular nuevos modelos de negocio para empresas y cadenas de valor de los diferentes sectores económicos de Latinoamérica.

Este posicionado evento de tecnologías digitales que se realizará del 31 de agosto al 2 de septiembre en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias permitirá el encuentro presencial para el relacionamiento estratégico con tomadores de decisiones del sector real y de la sociedad, una destacada muestra comercial con más de 140 marcas de la industria TIC, además de una completa actualización para afrontar los retos y desafíos de las organizaciones del siglo XXI.

Los Keynote Speakers invitados compartirán sus conocimientos, experiencias, reflexiones y recomendaciones para lograr el impulso digital. Entre las conferencias que ofrecerán a los asistentes se encuentran las siguientes:

Arun Venkataraman, Secretario adjunto de Comercio y Director General de Comercio Exterior de EE. UU- Saludo de bienvenida

Moishe Mana: Fundador y Presidente de Mana Common: “La construcción de Miami como la capital digital de América Latina”

Eric Newcomer, CTO de WSO2 “Delivering Digital Experiences: Why the Right Platform is Key”

María Paula Duque, Líder de sostenibilidad para América Latina de Microsoft: “La economía cero emisiones empieza por TUS propias emisiones”

Esteban Guerrero, Managing Director Accenture Song “De los datos a los resultados en 7 pasos”

Germán Borromei, Gerente General, ORACLE “Acelerando a fondo la transformación Digital”

“Andicom facilita la actualización tecnológica por medio del dinamismo de la industria TIC, que repercute en el país y acelera el desarrollo social y económico. El Congreso es un patrimonio que tenemos en Colombia y es el más importante en la región. Estamos respaldados por organismos multinacionales como el BID, la OEA, Banco Mundial, la Unión Europea y la Unión Internacional de las Telecomunicaciones”, señala Manuel Martínez Niño, Director Ejecutivo de CINTEL.

ANDICOM se organiza en cuatro etapas complementarias: foro académico, exhibición comercial, foro empresarial y actividades de relacionamiento. Los asistentes podrán encontrar en un solo lugar la actualización más completa sobre los temas más relevantes de tecnología, mercados, regulación y aspectos comerciales de las tecnologías de la información y la comunicación. Los participantes también pueden establecer contacto con los principales proveedores de soluciones, conocer los últimos productos/servicios y fortalecer los lazos comerciales.