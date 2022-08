Duque quiso hacer trizas los acuerdos de paz, pero no pudo: Rodrigo Londoño

El líder del partido Comunes Rodrigo Londoño desde Armenia hizo de nuevo fuertes críticas al expresidente Iván Duque porque dijo se dedicó hacer trizas los acuerdos de paz, pero no pudo.

El excomandante de las extinta Farc, Rodrigo Londoño conocido como “timochenko” estuvo como invitado en el programa Rodeemos el Diálogo en la UFM Estéreo, 102.1FM la emisora de interés público de la universidad del Quindío.

Al hablar sobre los acuerdos de paz indicó “Duque se dedicó en todo su gobierno hacer trizas los acuerdos de paz, no lo logró, acertamos de tal manera quedó muy bien blindado, que un gobierno de derecha busco la forma de no implementar los acuerdos por no pudieron, porque lo hicimos bien, que el acuerdo tendrá defectos seguro que sí, pero lo hicimos”

Le puede interesar: La paz total se logra implementando los acuerdos: Rodrigo Londoño

Sobre la implementación del acuerdo de paz señaló “el balance es que hoy tenemos y logramos colocar un presidente (Gustavo Petro) que se la va jugar por la paz total que no será fácil, pero tenemos que acompañarlo en eso”

Finalmente, Rodrigo Londoño hizo un acto de contrición en torno a que faltó mayor y mejor pedagogía a los ciudadanos sobre la importancia de lo firmado en Cuba, y en eso puntualizó “no solo fallamos nosotros como organización sino el mismo estado en dar a conocer el acuerdo de paz”